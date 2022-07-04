شاهد بالعرض البطيء.. شاب بعمر الـ17 عاما يحطم الرقم القياسي العالمي في القفز بالزانة

حقق موندو دوبلانتيس أفضل رقم في التاريخ في مسابقة القفز بالزانة في الهواء الطلق عندما سجل 6.16 م في لقاء ستوكهولم الدولي، المرحلة الثامنة من أصل 13 ضمن الدوري الماسي لألعاب القوى.

ويتحضر السويدي موندو دوبلانتيس البالغ 17 عاما لبطولة العالم الشهر المقبل. وأثار دوبلانتيس حماسة متابعي رياضات ألعاب القوى وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يصور بالحركة البطيئة قفزته المذهلة وتحطيمه الرقم القياسي العالمي.

Mondo Duplantis - world record pole vault attempt in slow motion.pic.twitter.com/RKVY9CtjP2 — James Melville (@JamesMelville) July 4, 2022

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ونجح اللاعب المولود في الولايات المتحدة من تسجيل 5.93 و 6.03 مترا قبل أن يتخطى 6.16 في محاولته الثانية، وهو أفضل أداء في الهواء الطلق على الإطلاق، متفوقا بـ1 سم عن أفضل أداء سابق له في الهواء الطلق في روما في سبتمبر 2020.

المصدر: sports.ndtv