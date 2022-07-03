جائزة بريطانيا الكبرى.. حادث مروع يوقف انطلاقة السباق (فيديو)

رفع العلم الأحمر في جائزة بريطانيا الكبرى لسباق السيارات "فورمولا واحد"، بعد حادث مروع شمل العديد من السائقين مع انطلاق السباق على حلبة "سيلفرستون" الأحد.

وفيما قفز سائق ريدبول الهولندي ماكس فيرستاين إلى الصدارة على حساب سائق فيراري الإسباني كارلوس ساينس عند المنعطف الأول، وقعت "مجزرة" السيارات خلفهما مع انقلاب سيارة الصيني سائق "ألفا" رميو دجو غوانيو لتخرج من الحلبة.

Incredibly scary crash at the British GP.



Glad to see the halo did its job and Zhou is ok 🙏pic.twitter.com/En6IOUqhUM — Joe Pompliano (@JoePompliano) July 3, 2022

وطال هذا الحدث سائق مرسيدس البريطاني جورج راسل، الفرنسي إستيبان أوكون سائق "ألبين"، والياباني يوكي تسونودا (ألفا توري)، وسائق "وليامز" البريطاني أليكس ألبون.

Footage from the George,Zhou and Gasly crash at the British GP.#BritishGP#F1pic.twitter.com/bNIDSwB6G2 — THE best pinned tweet. (@MrHemJ) July 3, 2022

وأخرج دجو بأمان من سيارته ونقل عبر سيارة إسعاف إلى المركز الطبي.

Zhou's massive off at the start of the British GP. Thankfully he's ok. #BritishGrandPrix2022#thehalopic.twitter.com/uD0mu3yuA0 — The Motorsport Hub (@TheMSHub) July 3, 2022

Great news that @ZhouGuanyu24 is ok after this incident at the start of the British GP today pic.twitter.com/ZbGeMPjfov — Paul Moran (@paulmoran62) July 3, 2022

وذكرت التقارير الأولية أن السائق الصيني كان واعيا ولم يصب بأذى.

وغرد فريق "وليامز" عبر حسابه على "تويتر" "مجزرة عند المنعطف الأول، وللأسف أليكس (سائق الفريق) خرج من السباق".

المصدر: أ ف ب