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جائزة بريطانيا الكبرى.. حادث مروع يوقف انطلاقة السباق (فيديو)

الرياضة

جائزة بريطانيا الكبرى.. حادث مروع يوقف انطلاقة السباق (فيديو)
AP
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رفع العلم الأحمر في جائزة بريطانيا الكبرى لسباق السيارات "فورمولا واحد"، بعد حادث مروع شمل العديد من السائقين مع انطلاق السباق على حلبة "سيلفرستون" الأحد.

وفيما قفز سائق ريدبول الهولندي ماكس فيرستاين إلى الصدارة على حساب سائق فيراري الإسباني كارلوس ساينس عند المنعطف الأول، وقعت "مجزرة" السيارات خلفهما مع انقلاب سيارة الصيني سائق "ألفا" رميو دجو غوانيو لتخرج من الحلبة.

وطال هذا الحدث سائق مرسيدس البريطاني جورج راسل، الفرنسي إستيبان أوكون سائق "ألبين"، والياباني يوكي تسونودا (ألفا توري)، وسائق "وليامز" البريطاني أليكس ألبون.

وأخرج دجو بأمان من سيارته ونقل عبر سيارة إسعاف إلى المركز الطبي.

وذكرت التقارير الأولية أن السائق الصيني كان واعيا ولم يصب بأذى. 

وغرد فريق "وليامز" عبر حسابه على "تويتر" "مجزرة عند المنعطف الأول، وللأسف أليكس (سائق الفريق) خرج من السباق".

المصدر: أ ف ب

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