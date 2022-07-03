وسط أنباء رحيله عن مانشستر.. ريال مدريد يغازل رونالدو (فيديو)

غازل نادي ريال مدريد، نجمه السابق كريستيانو رونالدو، في وقت تتناثر فيه العديد من الأنباء والإشاعات حول مستقبل البرتغالي مع فريقه الحالي مانشستر يونايتد.

وذكرت صحيفة "تايمز" البريطانية في تقرير لها أمس السبت، أن النجم البرتغالي تقدم بطلب السماح له بمغادرة مانشستر يونايتد حال تلقيه عرضا مناسبا هذا الصيف، بينما زعمت صحيفة "ميرور"، أن ريال مدريد قد يكون وجهة رونالدو المقبلة في حال رحيله عن يونايتد.

ومع انتشار هذه الإشاعات والتكهنات، نشر الحساب الرسمي لريال مدريد على "فيسبوك"، فيديو لأهداف رونالدو بقميص النادي الملكي في دوري أبطال أوروبا، وكتب عليه: "كريستيانو رونالدو وأهداف دوري الأبطال قصة حب".

وكان من بين الأهداف التي عرضها الريال في الفيديو، هدف رونالدو التاريخي من ضربة مقصية مذهلة في شباك يوفنتوس في العام 2017.

يذكر أن رونالدو البالغ عمره 37 عاما، هو الهداف التاريخي لريال مدريد، حيث سجل للفريق الملكي 450 هدفا بين العامين 2009 و2018.

المصدر: realmadrid.com