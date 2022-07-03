 
مباشر

استبعاد قائدة زامبيا من أمم إفريقيا للسيدات بسبب ارتفاع هرمون التستوستيرون لديها

الرياضة

استبعاد قائدة زامبيا من أمم إفريقيا للسيدات بسبب ارتفاع هرمون التستوستيرون لديها
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tcn6

كشف موقع "البطولة" المغربي، أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، استبعد قائدة المنتخب الزامبي، باربرا باندا من المشاركة في كأس أمم إفريقيا للسيدات المقامة بالمغرب، لأسباب صحية.

وقال الموقع المغربي نقلا عن مصادر متطابقة، إن استبعاد اللاعبة باندا من كأس أمم إفريقيا للسيدات، كان بسبب ارتفاع مستويات هرمون التستوستيرون لديها.

وتعتبر باندا البالغة من العمر 22 عاما، واحدة من أبرز اللاعبات في المنتخب الزامبي الذي يستهل مشواره في نهائيات كأس أمم إفريقيا في وقت لاحق اليوم، بمواجهة الكاميرون ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وكانت فعاليات نهائيات كأس أمم إفريقيا للسيدات، افتتحت أمس السبت بمواجهة المنتخب المغربي وبوركينا فاسو وانتهت بفوز المغرب بهدف دون رد.

المصدر: موقع "البطولة"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا