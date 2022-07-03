استبعاد قائدة زامبيا من أمم إفريقيا للسيدات بسبب ارتفاع هرمون التستوستيرون لديها

كشف موقع "البطولة" المغربي، أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، استبعد قائدة المنتخب الزامبي، باربرا باندا من المشاركة في كأس أمم إفريقيا للسيدات المقامة بالمغرب، لأسباب صحية.

وقال الموقع المغربي نقلا عن مصادر متطابقة، إن استبعاد اللاعبة باندا من كأس أمم إفريقيا للسيدات، كان بسبب ارتفاع مستويات هرمون التستوستيرون لديها.

Barbra Banda has been ruled out of the 2022 Women's Africa cup of nations for reportedly having a manly body and high testosterone levels pic.twitter.com/CiILRlels7 — Mpanda_Mano (@Kunda_Mpanda92) July 2, 2022

"Je ne sais quoi dire. Les raisons, il faudrait les demander à la CAF", a déclaré Bruce Mwape sur les raisons de l'absence de Barbra Banda, la capitaine et atout offensif n°1 de la Zambie. Depuis hier, l'attaquante est forfait pour toute la compétition pour des raisons médicales pic.twitter.com/CfdTE9uEs3 — Cameroon Tribune (@CamerounTribune) July 2, 2022

وتعتبر باندا البالغة من العمر 22 عاما، واحدة من أبرز اللاعبات في المنتخب الزامبي الذي يستهل مشواره في نهائيات كأس أمم إفريقيا في وقت لاحق اليوم، بمواجهة الكاميرون ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وكانت فعاليات نهائيات كأس أمم إفريقيا للسيدات، افتتحت أمس السبت بمواجهة المنتخب المغربي وبوركينا فاسو وانتهت بفوز المغرب بهدف دون رد.

المصدر: موقع "البطولة"