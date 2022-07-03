"المشاغب" كيريوس يطيح بتسيتسيباس من ويمبلدون في مباراة مثيرة للجدل (فيديو)

فجر الأسترالي نيك كيريوس، مفاجأة مدوية في بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى للتنس، بإقصائه المصنف رابعا، اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس من الدور الثالث في مباراة مثيرة.

وتفوق كيريوس على تسيتسيباس بثلاث مجموعات مقابل مجموعة واحدة بواقع 6-7، و6-4، و6-3، و7-6 في غضون 3 ساعات و16 دقيقة.

kyrgios is the king of I don’t give a fuuuuuuuuuuuu and my god it’s incredible pic.twitter.com/hp3XwyhU8D — Luis Miguel Echegaray (@lmechegaray) July 2, 2022

وكعادته، واصل الأسترالي المصنف 40 عالميا "شغبه" في مباراة شهدت الكثير من الاعتراضات والجدل والشتائم من قبل ابن الـ27 عاما الذي يصل إلى الدور الرابع للمرة الأولى في ملاعب ويمبلدون منذ 2016.

Stefanos Tsitsipas vs Nick Kyrgios: 𝙏𝙝𝙚 𝙃𝙖𝙣𝙙𝙨𝙝𝙖𝙠𝙚 𝘾𝙪𝙩#Wimbledonpic.twitter.com/ySHotqt9fI — Wimbledon (@Wimbledon) July 2, 2022

وطالب كيريوس الحكم بطرد تسيتسيباس بعدما ضرب الكرة نحو الجمهور عقب خسارته المجموعة الثانية، مستذكرا الحادث الذي وقع في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة عام 2020 عندما أقصي الصربي نوفاك دجوكوفيتش لضربه عن غير قصد الكرة باتجاه حكمة الخط.

"It's a default bro!" 😡



Nick Kyrgios was furious about the decisions made during his third-round tie with Stefanos Tsitsipas at #Wimbledon 😳



Read the report ⤵️ #BBCTennis — BBC Sport (@BBCSport) July 2, 2022

وقال كيريوس الذي تبقى أفضل نتيجة له في ويمبلدون وصوله إلى ربع النهائي في مشاركته الأولى عام 2014، إنه "لا يمكنك ضرب الكرة نحو الجمهور وأن تصيب أحدا من دون أن تعاقب".

وواصل الأسترالي اعتراضه على الحكم، الأمر الذي أثر بشكل واضح على تركيز تسيتسيباس الذي تم تحذيره بسبب ضربه الكرة باتجاه الجمهور ثم عوقب لاحقا بحسم نقطة بسبب ضربه الكرة مجددا لكن هذه المرة ليس باتجاه الجمهور.

ونقل اللاعبان "معركتهما" إلى المؤتمر الصحفي الذي تلا المباراة، حيث وصف تسيتسيباس المباراة بـ"السيرك"، مقرا بأنه حاول توجيه الكرة مباشرة باتجاه كيريوس من أجل أن يصيبه.

Talk about verbal volleys! 👀



Clearly still no love lost between Nick Kyrgios and Stefanos Tsitsipas.



💻📱🖥 Watch live on @BBCTwo, @BBCiPlayer and @BBCSport app#BBCTennis#Wimbledonpic.twitter.com/VVR9uoUXRT — BBC Sport (@BBCSport) July 3, 2022

وتابع "إنه يتنمر على المنافسين. ربما كان متنمرا في المدرسة. أنا لا أحب المتنمرين. أنا لا أحب الأشخاص الذين يحطون من قدر الآخرين. لديه بعض السمات الجيدة في شخصيته أيضا، ولكن.. لديه أيضا جانب شرير جدا والذي إذا تم الكشف عنه، يمكنه التسبب بالكثير من الأذى والسوء للناس من حوله".

وتمنى تسيتسيباس أن يتمكن اللاعبون من "التعاون بينهما من أجل وضع قانون" يحد من سلوك كيريوس لأنه "لا يوجد لاعب آخر يفعل ذلك. لا يوجد لاعب آخر يشعر بالاستياء والإحباط طوال الوقت بسبب شيء ما. إنه ينفعل بسهولة وبسرعة كبيرة".

ويواجه كيريوس في الدور الرابع الأمريكي براندون ناكاشيما، الذي تخطى الكولومبي دانيل جالان.

المصدر: وكالات