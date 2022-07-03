منتخب المغرب يهزم بوركينا فاسو في افتتاح أمم إفريقيا للسيدات

حقق منتخب المغرب فوزا صعبا وثمينا على بوركينا فاسو بهدف دون رد، في افتتاح نهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم للسيدات، التي تستضيفها المغرب.

ويدين المنتخب المغربي بالفضل في هذا الفوز، إلى لاعبته غزلان الشباك، التي سجلت هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 29.

واختارت اللجنة الفنية التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، غزلان الشباك أفضل لاعبة في المباراة.

وتقام في وقت لاحق اليوم الأحد، مباراة أخرى ضمن منافسات مجموعة المغرب وبوركينا فاسو، تجمع بين السنغال وأوغندا.

المصدر: وكالات