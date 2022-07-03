كشف موقف باريس سان جيرمان من التعاقد مع رونالدو

عادت الشائعات والتكهنات لتحاصر البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت صحيفة "تايمز" البريطانية في تقرير لها أمس السبت، أن النجم البرتغالي تقدم بطلب السماح له بمغادرة مانشستر يونايتد حال تلقيه عرضا مناسبا هذا الصيف.

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ومن جانبها، كشفت صحيفة "ميرور"، عن خمس وجهات محتملة لرونالدو حال رحيله عن اليونايتد، وكان من بينها إمكانية انتقال النجم البرتغالي إلى باريس سان جيرمان للعب جنبا إلى جنب مع غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ولكن الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو، الخبير في انتقالات لاعبي كرة القدم، استبعد إمكانية انضمام رونالدو إلى باريس سان جيرمان هذا الصيف، حيث كتب على حسابه في "تويتر": "رونالدو معجب بإريك تين هاج، المدرب الجديد ليونايتد، لكنه طلب الرحيل بسبب رغبته في إبرام اليونايتد لصفقات جديدة".

وأضاف: "مانشستر يونايتد متمسك برونالدو، لأنهم يريدون منه البقاء في الموسم المقبل".

وأكمل: "سيحاول خورخي مينديز، وكيل رونالدو، نقل موكله إلى فريق آخر عن طريق بدء المفاوضات مرة أخرى مع العديد من الأندية، لكن باريس سان جيرمان خارج الخيارات المتاحة أمام رونالدو".

Cristiano Ronaldo situation 🔴🇵🇹 #MUFC



▫️ CR likes ten Hag, but asked to leave also because he wanted new signings;



▫️ Man Utd insist he's not for sale, as they want him to stay;



▫️ Mendes will push again with many clubs, PSG not working on it;



More: https://t.co/3gICNUC59Rpic.twitter.com/PuQNcuKYgt — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 2, 2022

وكان رونالدو قرر العودة إلى يونايتد الصيف الماضي، بعد تجربة امتدت لثلاثة مواسم مع يوفنتوس، ليمر بموسم متواضع جماعيا ومتوسط فرديا سجل فيه "الدون" 24 هدفا وخرج بلا بطولات.

واحتل يونايتد المركز السادس بالدوري الإنجليزي وهو ما يعني أن رونالدو لن يلعب في دوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد حال استمراره في ملعب "أولدرافورد".

جدير بالذكر أن عقد رونالدو مع مانشستر يونايتد ينتهي بنهاية الموسم الجديد بعد حوالي عام من الآن.

المصدر: RT+ فابريزيو رومانو