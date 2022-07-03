كأس مصر.. الأهلي إلى النهائي لمواجهة الزمالك

تأهل الأهلي إلى نهائي مسابقة كأس مصر لكرة القدم لمواجهة غريمه التقليدي الزمالك حامل اللقب بفوزه على بتروجيت 2-0، أمس السبت، في لقاء مؤجل بينهما من نصف نهائي نسخة 2020-2021.

وافتتح الأهلي التسجيل باكرا عبر محمد مجدي "أفشه" في الدقيقة الثامنة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك على يسار الحارس محمد أبو النجا.

وعزز محمد عبد المنعم تقدم فريقه مستغلا عرضية التونسي علي معلول حولها رأسية على يمين الحارس، في الدقيقة 72.

وأهدر مصطفى الجمل ركلة جزاء لبتروجيت تصدى لها الحارس محمد الشناوي وشتتها الدفاع في الدقيقة 44.

وكان الزمالك تأهل للمباراة النهائية عقب فوزه على أسوان 2-1، ليلتقي الأهلي في 21 يوليو الحالي على ملعب الجيش ببرج العرب.

المصدر: وكالات