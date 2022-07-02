ويمبلدون.. كورنيه تقصي شفيونتيك المصنفة الأولى عالميا من الدور الثالث

حققت الفرنسية أليزيه كورنيه المصنفة 37 عالميا مفاجأة مدوية يوم السبت بفوزها على البولندية إيغا شفيونتيك، المصنفة الأولى عالميا 6-4 و6-2 في الدور الثالث من بطولة ويمبلدون للتنس.

وأنهت الفرنسية سلسلة من 37 فوزا متتاليا لمنافستها شفيونتيك التي لم تذق طعم الخسارة منذ خروجها من الدور الثاني في دورة دبي في فبراير، حيث فازت في 6 دورات خاضتها منذ تلك الخسارة، وهي الدوحة وإنديان ويلز وميامي على ملاعب صلبة وشتوتغارت وروما وبطولة رولان غاروس الفرنسية، ثانية بطولات الـ"غراند سلام"، على ملاعب ترابية.

Causing an upset on No.1 Court 🤝 @alizecornet



A moment to cherish for the Frenchwoman 🇫🇷#Wimbledonpic.twitter.com/bHnVnxIQ80 — Wimbledon (@Wimbledon) July 2, 2022

وقالت كورنيه (32 عاما) المنتشية بفوزها "لا أملك الكلمات.. يذكرني ذلك بفوزي على سيرينا (وليامز) قبل 8 أعوام على الملعب ذاته الرقم 1 الذي يجلب لي الحظ".

وتابعت الفرنسية التي وصلت إلى ثمن النهائي في ويمبلدون عام 2014 بفوزها على سيرينا، لتعود وتفشل في جميع محاولاتها التالية من دون أن تتخطى الدور الثالث "كنت أدرك قدرتي على الفوز. لأنه في حال كانت هناك فرصة للفوز عليها، كنت أعرف أن ذلك سيحصل على العشب".

وحققت كورنيه أفضل نتيجة لها في بطولات "غراند سلام" بوصولها إلى ربع نهائي بطولة أستراليا المفتوحة مطلع العام الحالي.

وضربت كورنيه موعدا في ثمن النهائي مع الأسترالية أيلا تومليانوفيتش الفائزة على التشيكية باربورا كرايتشيكوفا.

المصدر: وكالات