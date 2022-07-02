رسميا.. الدولي الإيطالي بيلوتي يغادر تورينو

أعلن نادي تورينو الإيطالي لكرة القدم، أن مهاجمه الدولي أندريا بيلوتي الذي وصل إلى نهاية عقده، سيغادر النادي بعد مغامرة استمرت سبع سنوات.

وكتب النادي الإيطالي على حسابه في موقع "تويتر"، أمس الجمعة، غداة انتهاء عقد بيلوتي "العزيز أندريا، لقد أحطنا علما بقرارك الشروع في تجربة جديدة، طُرقنا ستنفصل بدءا من اليوم".

Caro Andrea, prendiamo atto della tua decisione di intraprendere una nuova esperienza, da oggi le nostre strade si separano. pic.twitter.com/1Xh2oRki5T — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) July 1, 2022

وشكر النادي قائد الفريق البالغ 28 عاما "عشنا معا سبعة مواسم، رابط قوي بشكل مميز في كرة القدم الحديثة، ونتشارك دائما نفس الشغف والأفراح والمعاناة والعواطف وخيبات الأمل".

وكان بيلوتي انتقل إلى تورينو في العام 2015 قادما من باليرمو.

ولم يعلن الدولي الإيطالي الفائز مع منتخب بلاده بلقب كأس أوروبا الأخيرة، عن وجهته المستقبلية.

المصدر: وكالات