رسميا.. مارسيليا يضم قندوزي من أرسنال بشكل نهائي

أعلن نادي أولمبيك مارسيليا، اليوم السبت، أنه تعاقد مع لاعب الوسط الدولي الفرنسي ماتيو قندوزي بشكل دائم، بعدما قضى الموسم الماضي في صفوفه معارا من أرسنال الإنجليزي.

وقال مارسيليا في بيان، أنه فعل بند شراء قندوزي من أرسنال ووقع مع لاعب منتخب "الديوك" عقدا يمتد حتى العام 2025.

Matteo Guendouzi has landed on Mars. 🛸 This time for good 💙



The option to buy him has been activated ✅ which means...



Our midfielder is OFFICIALY an Olympian ✍️ pic.twitter.com/qmvfYd7gv9 — Olympique de Marseille 🇬🇧 🇺🇸 (@OM_English) July 1, 2022

وفرض قندوزي(23 عاما) نفسه بقوة في الموسم الماضي، حيث شارك في 56 مباراة بقميص مارسيليا، وساهم في تأهل الفريق لقبل نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، واحتلال المركز الثاني بالدوري الفرنسي.

كما انضم لأول مرة لصفوف منتخب فرنسا، في نوفمبر الماضي، ولعب 6 مباريات دولية، سجل خلالها هدفا وحيدا.

وبدأ قندوزي مشواره في أكاديمية باريس سان جيرمان، ثم انتقل إلى لوهافر في 2014، قبل أن ينضم لأرسنال في 2018، وقد قضى موسم 2021/2020 معارا إلى هيرتا برلين الألماني.

المصدر: وكالات