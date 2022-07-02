ميلان يبدأ مفاوضات لضم المغربي زياش من تشيلسي

أفاد الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو، الخبير في انتقالات لاعبي كرة القدم، بأن نادي ميلان بدأ محادثات مع تشيلسي لضم صانع ألعابه المغربي حكيم زياش.

وكتب رومانو على حسابه في "تويتر": "ميلان على اتصال مباشر مع تشيلسي بشأن صفقة حكيم زياش، منذ الأسبوع الماضي".

AC Milan are in direct contact with Chelsea for Hakim Ziyech since last week. Milan are getting confident as Ziyech’s absolutely open to join the club. 🔴 #ACMilan



Chelsea and Milan are discussing of the potential formula of the deal. @SkySportpic.twitter.com/v1glXXBOzb — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 1, 2022

وأضاف رومانو: "ميلان واثق من أن زياش منفتح تماما على الانضمام إليه" مشيرا إلى أن الناديين يناقشان الآن الصيغة المحتملة للصفقة.

ويتطلع ميلان لتدعيم صفوفه بلاعبين جدد من أجل الحفاظ على لقب الدوري الإيطالي الذي توج به في الموسم المنصرم للمرة الأولى منذ العام 2011.

يذكر أن زياش (29 عاما)، انضم إلى صفوف تشيلسي عام 2020، قادما من أياكس الهولندي، في صفقة كلفت النادي الإنجليزي 40 مليون يورو.

المصدر: فابريزيو رومانو