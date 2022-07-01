للمرة الثالثة.. السعودية تستضيف مباراة كأس السوبر الإيطالي

أعلنت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم يوم الجمعة إقامة مباراة السوبر المحلي بين ميلان حامل لقب الدوري الإيطالي، وإنتر بطل كأس إيطاليا بالعاصمة السعودية الرياض مطلع العام المقبل.

وبعد إقامة آخر نسختين في إيطاليا، تعود كأس السوبر الإيطالي للسعودية للمرة الثالثة، حيث استضافت المملكة هذه البطولة، مرتين من قبل.

ويعود تاريخ المرة الأولى التي احتضن فيها البلد العربي هذه المباراة إلى 2018، وكانت بمدينة جدة، حيث فاز يوفنتوس على ميلان 1-0.

وفي 2019، عادت السعودية لتكون مقر البطولة التي أقيمت في ذلك العام بالرياض على ملعب "مرسول بارك"، وانتهت بفوز لاتسيو 3-1 على يوفنتوس.

ويعتبر نادي يوفنتوس هو أكثر المتوجين بلقب كأس السوبر الإيطالي، بواقع 9 ألقاب يليه ميلان بـ7 ألقاب، ثم إنتر (6 ألقاب)، ولاتسيو (5 ألقاب).

المصدر: وكالات