التونسية أنس تواصل تألقها في ويمبلدون وتصعد لثمن النهائي

واصلت التونسية أنس جابر المصنفة ثانية عالميا، تألقها في بطولة ويمبلدون للتنس، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، ببلوغها الدور ثمن النهائي على حساب الفرنسية ديان باري المصنفة 77 .

واحتاجت أنس لساعة واحدة و8 دقائق للفوز على منافستها الفرنسية بمجموعتين دون رد تفاصيلهما 6-2 و6-3.

World No.2 🇹🇳 @Ons_Jabeur is into Week 2 at #Wimbledon once again 🌱



The No.3 seed advances with a 6-2, 6-3 victory over Parry! 💪 pic.twitter.com/RdBfcIWC5t — wta (@WTA) July 1, 2022

ولحجز مقعدها في الدور ربع النهائي، ستواجه أنس في الدور المقبل، الفائزة من المواجهة التي ستجمع في وقت لاحق بين الألمانية أنجليك كيربر والبلجيكية أليس ميرتينيز.

وكانت أنس، المتوجة مؤخرا بلقب دورة برلين على الملاعب العشبية، بلغت الدور ربع النهائي في ويمبلدون العام الماضي وهي أفضل نتيجة لها في البطولات الأربع الكبرى إلى جانب بلوغها الدور ذاته في بطولة أستراليا المفتوحة عام 2020.

المصدر: WTA