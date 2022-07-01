رابطة الدوري الإسباني تعلن مواعيد أول 3 جولات من الليغا

أعلنت رابطة الدوري الإسباني رسميا، مواعيد مباريات أول ثلاث جولات ضمن منافسات الموسم الجديد لليغا الذي ينطلق في الـ11 من أغسطس المقبل، في مباراة تجمع بين إشبيلية وأوساسونا.

ووفقا لما ذكره البيان الرسمي لرابطة الدوري الإسباني، فإنه من المقرر أن تنطلق الجولة الأولى من الدوري الإسباني في الـ12 من أغسطس المقبل.

الجولة الأولى

ويواجه فريق ريال مدريد نظيره ألميريا، في الـ14 من أغسطس.

بينما يلتقي برشلونة مع نظيره رايو فاليكانو في الـ13، على أن يواجه خيتافي نظيره أتلتيكو مدريد في الخامس عشر من الشهر ذاته.

HORARIOS | Consulta cuándo se disputarán los partidos de la jornada 1 de #LaLigaSantander 2022/23.



👉 https://t.co/VRDn9to8RMpic.twitter.com/kHYT0j1H15 — LaLiga (@LaLiga) June 30, 2022

الجولة الثانية

يواجه ريال مدريد نظيره سيلتا فيغو في العشرين من أغسطس المقبل.

فيما يواجه ريال سوسيداد نظيره برشلونة، في الـ21 من ذات الشهر، على أن يلتقي أتلتيكو مدريد مع فياريال، في اليوم ذاته.

HORARIOS | Estos son los horarios de los encuentros que se disputarán en la jornada 2 de #LaLigaSantander.



👉 https://t.co/XztbkQU2wRpic.twitter.com/aGb9K80NFf — LaLiga (@LaLiga) June 30, 2022

الجولة الثالثة

أما الجولة الثالثة، فمن المقرر أن تنطلق منافساتها في الـ24 من أغسطس المقبل.

ويلاقي ريال مدريد نظيره إسبانيول على ملعب الأخير، في الثامن والعشرين من أغسطس.

وفي اليوم ذاته، يواجه برشلونة نظيره بلد الوليد، على أن يلتقي فالنسيا مع أتلتيكو مدريد في الـ29 من ذات الشهر.

المصدر: twitter/LaLiga