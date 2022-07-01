لاعب دولي جزائري يتوّج بلقب صاحب أجمل هدف في الدوري الفرنسي (فيديو)

توج لاعب كرة القدم الدولي الجزائري يوسف بلايلي لاعب نادي بريست الفرنسي يوم الخميس، بلقب صاحب أفضل هدف بالدوري الفرنسي.

وأعلن حساب الدوري الفرنسي على "تويتر" عن تتويج هدف بلايلي أمام موناكو بجائزة أفضل هدف في الدوري الفرنسي هذا الموسم.

وسجل يوسف بلايلي هدفا رائعا ضد نادي موناكو في الجولة 37 من الدوري الفرنسي بعد أن راوغ المدافع ووضع الكرة في الشباك.

وكتب حساب "الليغ 1" الفرنسي: "كانت الجماهير عنيدة، يوسف بلايلي يتوّج بلقب هدف الموسم".

وختم قائلا: "نشكركم جميعا على مشاركتكم القويّة في التصويت، موعدنا الموسم المقبل".

Les fans ont été intraitables, 𝒀𝒐𝒖𝒄𝒆𝒇 𝑩𝒆𝒍𝒂𝒊̈𝒍𝒊 🇩🇿 (@SB29) remporte l'élection du #ButDeLaSaison ! 👏



🙏 Merci à tous d'avoir été aussi nombreux à voter et rendez-vous la saison prochaine ! pic.twitter.com/WF4B0BEoMM — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) June 30, 2022

المصدر: RT + وسائل إعلام فرنسية