 
مباشر

لاعب دولي جزائري يتوّج بلقب صاحب أجمل هدف في الدوري الفرنسي (فيديو)

الرياضة

لاعب دولي جزائري يتوّج بلقب صاحب أجمل هدف في الدوري الفرنسي (فيديو)
Gettyimages.ru
الدوري الفرنسي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tc4s

توج لاعب كرة القدم الدولي الجزائري يوسف بلايلي لاعب نادي بريست الفرنسي يوم الخميس، بلقب صاحب أفضل هدف بالدوري الفرنسي.

وأعلن حساب الدوري الفرنسي على "تويتر" عن تتويج هدف بلايلي أمام موناكو بجائزة أفضل هدف في الدوري الفرنسي هذا الموسم.

وسجل يوسف بلايلي هدفا رائعا ضد نادي موناكو في الجولة 37 من الدوري الفرنسي بعد أن راوغ المدافع ووضع الكرة في الشباك.

وكتب حساب "الليغ 1" الفرنسي: "كانت الجماهير عنيدة، يوسف بلايلي يتوّج بلقب هدف الموسم".

وختم قائلا: "نشكركم جميعا على مشاركتكم القويّة في التصويت، موعدنا الموسم المقبل".

المصدر: RT + وسائل إعلام فرنسية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا