فرنانديز ينهي الجدل حول إمكانية رحيل رونالدو عن مانشستر يونايتد

في وقت تنتشر فيه أنباء عن إمكانية رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو عن مانشستر يونايتد، بدا مواطنه وزميلة في الفريق برونو فرنانديز واثقا من بقاء "الدون" في ملعب أولد ترافورد.

ويشاع أن سبورتينغ لشبونة، الفريق الذي نشأ فيه وترعرع فيه رونالدو، ونادي روما، حريصان على التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 37 عاما هذا الصيف، بينما ورد أن مالك نادي إنتر ميامي الأمريكي، النجم الإنجليزي السابق، ديفيد بيكهام، وحتى مالك تشيلسي الشريك تود بويلي، أجريا محادثات مع وكيل رونالدو، خورخي مينديز.

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ويعتقد أن النجم البرتغالي الحائز على جائزة الكرة الذهبية خمس مرات، قد نفد صبره من عدم تدعيم إدارة "الشياطين الحمر" صفوف فريقها بصفقات كبيرة خلال الميركاتو الصيفي الحالي، في حين أن هناك أيضا علامات استفهام حول مدى ملاءمة رونالدو لنظام وأسلوب لعب المدير الفني الجديد ليونايتد، الهولندي إريك تن هاج.

ولكن فرنانديز، أكد أن مواطنه لم يعط أي مؤشر على أنه يفكر في مغادرة "أولد ترافورد" ويتوقع رؤية رونالدو الأسبوع المقبل في تدريبات اليونايتد استعدادا لانطلاق الموسم الجديد.

وردا على سؤال حول مستقبل رونالدو، قال فرنانديز للصحفيين في البرتغال: "الآن كلانا في إجازة ولا أحد يزعج أصدقاءه في الإجازة".

وأضاف: "ما أمله أن يتواجد كريستيانو معنا في التدريبات يوم الاثنين، هو أحد اللاعبين الذين سيصلون في وقت متأخر لمشاركته مؤخرا في مباريات المنتخب، وبدوري لا أنتظر حدوث أي شيء آخر".

وتابع فرنانديز: "كل ما أعرفه أنه لا يوجد أكثر من ذلك، كل لاعب يعرف مستقبله، ولا أعتقد بأن النادي سيرحب بخسارة قيمة مثل رونالدو".

وعن إمكانية عودة رونالدو إلى سبورتينغ لشبونة، قال فرنانديز: "لا أعرف، ستكون تلك لحظة رائعة لجماهير سبورتينغ، ولكن الأمر يتعلق بما يتوقعه كريستيانو بشأن مستقبله".

وأتم: "رونالدو يملك الطموح للعب لسنوات عديدة مقبلة، وسنرى ماذا سيقرر".

المصدر: مترو