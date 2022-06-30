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الركراكي وخليلوزيتش وكيروش يتنافسون على لقب أفضل مدرب في إفريقيا

الرياضة

الركراكي وخليلوزيتش وكيروش يتنافسون على لقب أفضل مدرب في إفريقيا
Legion-Media
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أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم الخميس، قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب في إفريقيا لعام 2022.

وضمت قائمة المرشحين، الدولي المغربي السابق والمدرب الحالي لنادي الوداد البيضاوي، وليد الركراكي، والمدير الفني لمنتخب المغرب، البوسني وحيد خليلوزيتش، والبرتغالي كارلوس كيروش، مدرب منتخب مصر السابق إلى جانب سبعة مدربين آخرين وهم، أليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال، ومندالا نسيكازي، مدرب أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي، والبلجيكي توم سينتفيت، مدرب منتخب غامبيا، وأمير عبدو، المدير الفني لمنتخب جزر القمر، وفلوران إيبينجي، المدير الفني لنهضة بركان المغربي، وكامو مالو، المدير الفني لمنتخب بوركينا فاسو.

ويقام حفل توزيع الجوائز في العاصمة المغربية الرباط في 21 يوليو المقبل، علما بأنه ألغي في العامين الماضيين بسبب جائحة كورونا.

المصدر: وكالات

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