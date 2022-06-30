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رسميا.. البصرة العراقية تستضيف خليجي 25

الرياضة

رسميا.. البصرة العراقية تستضيف خليجي 25
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أعلنت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، اليوم الخميس، أن الاتحاد الخليجي لكرة القدم صوت بالإجماع على إقامة بطولة خليجي 25 في العراق في مدينة البصرة.

وذكرت في خبر نشرته، أن "اتحاد كأس الخليج العربي صوت بالإجماع على استضافة البصرة للنسخة 25 من بطولة الخليج العربي، المقرر إقامتها مطلع العام المقبل 2023.

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وأضافت، أن "التصويت جاء في اجتماع رؤساء الاتحادات الخليجية الذي عقد اليوم الخميس بعد قناعة الوفد الخليجي بجاهزية العراق وتوفر جميع المتطلبات لإنجاح هذا الاستحقاق".

وهذه المرة الثانية يستضيف فيها العراق بطولة كأس الخليج بعد الأولى عام 1979 في العاصمة بغداد والتي توج بلقبها.

يذكر أن منتخب البحرين هو آخر المتوجين بلقب كأس الخليج العربي لعام 2019 بعد فوزه في المباراة النهائية على منتخب السعودية 1-0.

المصدر: RT

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