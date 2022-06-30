 
مباشر

مشاهد مؤسفة بعد التتويج بالدوري المغربي.. حافلة الوداد تتعرض لهجوم خطير

الرياضة

مشاهد مؤسفة بعد التتويج بالدوري المغربي.. حافلة الوداد تتعرض لهجوم خطير
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tbyb

تعرضت حافلة فريق الوداد الرياضي، في وقت متأخر من ليلة الأربعاء، إلى اعتداء من قبل بعض المحسوبين على الجماهير الوجدية.

وتم تهشيم زجاج نوافذ حافلة نادي الوداد، أثناء مغادرتها مدينة وجدة متجهة صوب الدار البيضاء، في الوقت الذي لم يتم تسجيل أي إصابات، وفق ما تناقلته مصادر إعلامية مغربية.

إقرأ المزيد
الوداد بطلا للدوري المغربي للمرة الـ22 في تاريخه (فيديو)
الوداد بطلا للدوري المغربي للمرة الـ22 في تاريخه (فيديو)

واضطر لاعبو الوداد الرياضي إلى النزول من حافلة الفريق، قبل حضور رجال الأمن، الذين تعقبوا الجناة، وألقوا القبض على بعضهم، في انتظار فتح تحقيق في الأفعال التي تسببوا فيها، والتي أدت إلى هلع كتيبة المدير الفني وليد الركراكي.

وتوج الوداد بلقب الدوري المغربي للمحترفين للموسم الثاني تواليا وللمرة الـ22 في تاريخه، وذلك بعد تعادله القاتل 2-2 مع مضيفه مولودية وجدة، الأربعاء، في الجولة قبل الأخيرة.

المصدر: "وكالات"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا