مشاهد مؤسفة بعد التتويج بالدوري المغربي.. حافلة الوداد تتعرض لهجوم خطير

تعرضت حافلة فريق الوداد الرياضي، في وقت متأخر من ليلة الأربعاء، إلى اعتداء من قبل بعض المحسوبين على الجماهير الوجدية.

وتم تهشيم زجاج نوافذ حافلة نادي الوداد، أثناء مغادرتها مدينة وجدة متجهة صوب الدار البيضاء، في الوقت الذي لم يتم تسجيل أي إصابات، وفق ما تناقلته مصادر إعلامية مغربية.

مشاهد مؤسفة من داخل حافلة الوداد الرياضي التي تعرضت لرشق همجي بالحجارة في طريقها نحو مطار وجدة عقب نهاية المباراة أمام مولودية وجدة! pic.twitter.com/TH9gsB4sCx — MUÑECO. (@elfootballholic) June 29, 2022

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واضطر لاعبو الوداد الرياضي إلى النزول من حافلة الفريق، قبل حضور رجال الأمن، الذين تعقبوا الجناة، وألقوا القبض على بعضهم، في انتظار فتح تحقيق في الأفعال التي تسببوا فيها، والتي أدت إلى هلع كتيبة المدير الفني وليد الركراكي.

وتوج الوداد بلقب الدوري المغربي للمحترفين للموسم الثاني تواليا وللمرة الـ22 في تاريخه، وذلك بعد تعادله القاتل 2-2 مع مضيفه مولودية وجدة، الأربعاء، في الجولة قبل الأخيرة.

المصدر: "وكالات"