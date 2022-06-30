دورة البحر المتوسط.. جدول الميداليات بعد منافسات الأربعاء

واصلت تركيا تربعها على الصدارة بـ18ميدالية ذهبية فيما تراجعت الجزائر إلى المركز الـ3 في الترتيب العام لألعاب البحر الأبيض المتوسط، في مدينة وهران الجزائرية.

ويأتي لاعبو الجزائر في صدارة البلدان العربية الحائزة على ميداليات متنوعة، برصيد 13 ميدالية بواقع 6 ذهبيات و5 فضيات وبرونزيتين، وهم في المركز الثالث بالترتيب العام بعد تركيا وإيطاليا.

وأضاف المنتخب الجزائري المشارك في البطولة ميدالية فضية في رياضة الكرة الحديدية وأخرى برونزية بالملاكمة في وزن 91 كيلوغراما أمس الأربعاء.

وتأتي مصر في المركز الثاني عربيا والخامس بشكل عام برصيد 22 ميدالية، بواقع 5 ذهب ومثلها فضة و12 ميدالية برونزية، وكان من نصيب مصر أمس 7 ميداليات متنوعة لها ( 1 ميدالية ذهبية في الجودو– 6 ميداليات برونزية).

فيما حلت بعثة تونس تأتي في المركز الثالث عربيا والسابع بشكل عام برصيد 12 ميدالية وبواقع 3 ذهبيات و4 فضة و5 برونز،وحققت تونس ذهبيتين في الكرة الحديدية.

ويأتي المغرب في المركز الـ17 بشكل عام برصيد 6 ميداليات بواقع 1 فضة و5 برونز، بينما يتذيل لاعبو ليبيا الترتيب بميدالية برونزية واحدة حققتها في الكرة الحديدية.

After 4 days of competition #Turkey 🇹🇷 is first in the medal table with 18 gold medals, #Italy 🇮🇹 in the second place with 10 and #Algeria 🇩🇿 comes third with six gold medals#MediterranneanGames#Oran2022pic.twitter.com/oq3xIfTW2r — The Mediterranean Games (@cijmmedgames) June 29, 2022

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وتشارك 26 دولة من أوروبا وإفريقيا وآسيا، وهي الدول المطلة على البحر المتوسط في النسخة ال 19 من دورة ألعاب البحر المتوسط، ، يتنافسون في 19 رياضة وهي: ألعاب القوى والريشة الطائرة وكرة السلة والملاكمة والسلاح والجمباز وكرة اليد والكاراتيه والرماية والتنس والتايكوندو والكرة الطائرة والقوس والسهم والجودو والشراع وتنس الطاولة ورفع الأثقال والمصارعة والفروسية.

المصدر: RT