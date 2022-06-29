سموحة يكرم وفادة الأهلي بثلاثية ويشعل سباق الدوري المصري (فيديو)

حقق نادي سموحة فوزا ثمينا ومستحقا على حساب ضيفه الأهلي بنتيجة 3-2، في مباراة جمعت الفريقين اليوم الأربعاء، ضمن منافسات المرحلة الـ23 من الدوري المصري لكرة القدم.

وتقدم سموحة في الدقيقة 9 عن طريق مروان حمدي ثم أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 45 عن طريق عبد الكبير الوادي، وأحرز مروان حمدي الهدف الثالث في الدقيقة 47.

وحاول الأهلي العودة في النتيجة في الشوط الثاني، وسجل هدفين عن طريق طاهر محمد طاهر في الدقيقة 60، وحسام حسن في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، لكنه لم يتمكن من تعديل النتيجة لتنتهي المباراة بفوز سموحة 3-2.

وبهذا الفوز، رفع سموحة رصيده إلى 39 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 44 نقطة في المركز الثالث وله 3 مباريات مؤجلة.

ويتصدر الزمالك الفائز أمس على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 3-2، ترتيب الدوري المصري برصيد 51 نقطة من 23 مباراة.

المصدر: وكالات