ماذا يحتاج الوداد للتتويج بلقب الدوري المغربي الليلة؟

بات الوداد الرياضي البيضاوي قاب قوسين أو أدنى من رفع لقب الدوري المغربي لكرة القدم، للمرة الثانية على التوالي والـ22 في تاريخه.

وقبل جولتين من إسدال الستار على المنافسات، يتزعم الوداد ترتيب الدوري برصيد 62 نقطة، ويتقدم بفارق 6 نقاط عن أقرب منافسيه، جاره وغريمه الرجاء البيضاوي.

وتقام اليوم الأربعاء في تمام الساعة 17:00 بتوقيت غرينيتش، الـ18:00 بتوقيت المغرب، جميع مباريات الجولة الـ29 قبل الأخيرة، حيث يلعب الوداد مع مضيفه مولودية وجدة، فيما يستضيف الرجاء نادي الجيش الملكي في أقوى مواجهات هذه المرحلة.

ويحتاج الوداد إلى الفوز أو التعادل في مباراته ضد مولودية وجدة، ليتوج رسميا اليوم بلقب الدوري المغربي بغض النظر عن النتيجة التي سيحققه الرجاء.

وقد يتوج الوداد الليلة أيضا حتى في حال خسارته، ولكن شريطة تعثر الرجاء أمام الجيش بالخسارة أو التعادل.

وسيتأجل الحسم إلى الجولة المقبلة الأخيرة في حال خسارة الوداد وفوز الرجاء على الجيش بحكم أن الرجاء يتوفق على غريمه في المواجهات المباشرة.

المصدر: RT