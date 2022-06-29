"الفيفا" يعلن موعد انطلاق المرحلة الجديدة لبيع تذاكر مونديال قطر

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الأربعاء، افتتاح مرحلة جديدة لبيع تذاكر مباريات نهائيات كأس العالم المقررة في قطر، وذلك اعتبارا من الخامس من يوليو المقبل.

وأوضح الاتحاد الدولي في بيان أن هذه المرحلة ستنطلق في تمام الساعة التاسعة صباحا بتوقيت غرينيتش تحت مبدأ "من يأتي أولا يخدم أولا" وليس عن طريق القرعة على غرار المرحلتين الأولى والثانية، وستنتهي في 16 أغسطس المقبل "وهذا ما سيتيح للمشجعين فرصة أخرى لتأمين مقاعدهم في أكبر عرض كروي على وجه الأرض".

وأضاف "نحث عشاق الكرة على المسارعة إلى حجز مقاعدهم لمشاهدة هذا الحدث التاريخي، خاصة وأن عدد التذاكر أضحى معدودا بعد أن بيعت منها 1.8 مليون تذكرة قبل خمسة أشهر من انطلاق البطولة، وهذا ما قد يؤدي لإنشاء قوائم انتظار إذا زاد الطلب وقل العرض".

وتابع "من المتوقع أن يتزايد اهتمام العالم بفترة المبيعات هذه بعد أن تعرف عشاق الكرة على المنتخبات الـ32 المتأهلة لقطر 2022".

وسيتم تقديم التذاكر في أربع فئات للأسعار، والرابعة محجوزة "للمقيمين القطريين"، ويمكن لكل مشتر أن يحصل على ستة تذاكر كحد أقصى لكل مباراة، و60 تذكرة للمسابقة بأكملها.

وكان الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث المنظمة للمونديال حسن الذوادي، تطرق قبل أسبوع إلى رقم 1.2 مليون تذكرة مباعة، و40 مليون طلب "قياسي".

وهناك 3 ملايين تذكرة متوافرة (مليونان للبيع ومليون مخصصة للاتحاد الدولي والشركات الراعية)، ومن المتوقع قدوم 1.2 مليون زائر إلى قطر خلال فترة بطولة كأس العالم بين 21 نوفمبر و18 ديسمبر المقبلين والتي يشارك فيها 32 منتخبا.

المصدر: أ ف ب