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رسميا.. برشلونة يعلن رحيل المصري علي زين

الرياضة

رسميا.. برشلونة يعلن رحيل المصري علي زين
Legion-Media
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أعلن نادي برشلونة لكرة اليد عن رحيل لاعب منتخب مصر، علي زين، بعد الاتفاق على عدم تمديد العقد عقب عام واحد على انضمامه من صفوف الشارقة الإماراتي.

ورحل الظهير الأيسر عن برشلونة بعد موسم ناجح، توج علي زين خلاله بخماسية تاريخية هذا الموسم من خلال الفوز بكأس السوبر المحلي، وكأس ملك إسبانيا، والدوري الإسباني، وكأس سوبر كتالونيا، ودوري أبطال أوروبا.

وسجل علي زين بقميص برشلونة 60 هدفا في 30 مباراة خاضها في الدوري الإسباني و12 هدفا في 17 مباراة في دوري أبطال أوروبا.

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وتمنى برشلونة في بيانه الرسمي التوفيق للفرعون المصري في مسيرته الرياضية المقبلة.

يذكر أن زين قبل عدة أسابيع اتفق مع نادي دينامو بوخارست الروماني على استكمال بطولة دوري أبطال أوروبا مع برشلونة قبل الانضمام إلى فريقه الجديد.

المصدر: "وكالات"

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