رسميا.. النصر السعودي يعلن تعاقده مع المدرب الفرنسي غارسيا

أصدر نادي النصر السعودي بيانا رسميا أعلن من خلاله تعاقده مع المدرب الفرنسي رودي غارسيا، لتولي تدريب الفريق خلال الموسم المقبل.

وخلال البيان الرسمي الذي نشره النصر عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أكد التعاقد مع المدرب الفرنسي المخضرم رودي غارسيا.

وقال البيان: وقع رئيس مجلس إدارة نادي ⁧النصر⁩ الأستاذ مسلي آل معمر عقدا مع المدرب الفرنسي رودي غارسيا لتدريب الفريق الأول لكرة القدم، متمنين له التوفيق مع العالمي.

كما نشر الحساب الرسمي للنصر فيديو للترحيب بمدربه الجديد، باللغة الفرنسية، تحت عنوان "النصر هو الطموح".

وكان النصر أعلن في وقت سابق من مساء الثلاثاء، توجيه الشكر للمدرب السابق ميجيل روسو، بعد نهاية موسم 2021-2022 من الدوري السعودي، واحتلال العالمي للمركز الثالث، خلف الهلال البطل، والاتحاد الوصيف.

وسبق للمدرب رودي غارسيا تحقيق نجاحات في الملاعب الأوروبية، وفاز ببطولة الدوري الفرنسي مع ليل في موسم 2010-2011، إلى جانب بطولة الكأس.

وتولى غارسيا تدريب روما لمدة ثلاث سنوات، ثم قاد رحلة نجاح مع مارسيليا وصعد إلى نهائي الدوري الأوروبي 2017-2018.

وقاد ليون لإنجاز تاريخي في دوري أبطال أوروبا بالصعود إلى الدور نصف النهائي على حساب مانشستر سيتي والمدرب بيب غوارديولا.

المصدر: "وكالات"