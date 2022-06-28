ميدو يكشف مفاجأة بشأن علاقة شحاتة وشيكابالا

فجر نجم منتخب مصر السابق، أحمد حسام ميدو، مفاجأة مدوية بشأن علاقة المدرب التاريخي لمنتخب "الفراعنة" حسن شحاتة، بمحمود عبد الرازق شيكابالا، القائد والنجم الحالي لنادي الزمالك.

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية: "محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي المصري الحالي، كان غير محظوظ عندما كان لاعبا بسبب تواجده في جيل غير منظم بالكرة المصرية".

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وأضاف: "شيكابالا كان غير محظوظ أيضا عندما كان في أفضل وقت بمسيرته، ولكن كان غير محظوظ بوجود حسن شحاتة (على رأس الإدارة الفنية لمنتخب مصر بين العامين 2004 و2011)، الذي كان لا يحب شيكابالا".

وأردف ميدو: "حسن شحاتة مكانش بيحب أي لاعب شخصيته تكون طاغية على الفريق، وشيكابالا كانت شخصيته طاغية".

وختم: "حسن شحاتة مكانش بيحبني أنا أيضا كلاعب عشان أنا شخصيتي قوية كلاعب، وكنت بمنح تعليمات للاعبين".

يذكر أن حسن شحاتة هو المدرب التاريخي لمنتخب مصر، حيث قاد "الفراعنة" للتتويج 3 مرات متتالية بلقب كأس أمم إفريقيا في الأعوام 2006، 2008 و2010.

المصدر: وكالات