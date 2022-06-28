تكريم خاص على طريقة محمد صلاح ينهي أزمة علي زين في مصر (فيديو)

أنهى تكريم خاص على طريقة نجم نادي ليفربول، الدولي المصري محمد صلاح، أزمة علي زين، نجم فريق برشلونة الإسباني لكرة اليد.

وكان علي زين قد عبر عن غضبه من عدم استقباله في مطار القاهرة، بعد عودته إلى مصر خلال الساعات الماضية، قبل انضمامه إلى صفوف منتخب مصر لكرة اليد الذي يستعد للمشاركة في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط بمدينة وهران الجزائرية.

وكتب علي زين: "من المحبط أن يتم إبلاغك باستقبالك في المطار، كونك بطلا مصريا فائزا بدوري أبطال أوروبا، ويتم تجاهلك تجاهلا تاما، دون أن تجد من يستقبلك في المطار".

وأكد وزير الشباب والرياضة المصري، أشرف صبحي، أن ما حدث هو سوء تنسيق فقط، مؤكدا أنه سيتم تكريم اللاعب بعد حصوله مع برشلونة على دوري أبطال أوروبا.

وبالفعل، قامت وزارة الشباب والرياضة المصرية اليوم، بتكريم علي زين، وذلك قبل سفره مع بعثة منتخب مصر إلى الجزائر.

وأكد وزير الشباب والرياضة المصري، أشرف صبحي سعادته بتكريم علي زين، مشيرا إلى أنه يعد سفيرا للرياضة المصرية في المحافل الدولية، وله كل الدعم والتقدير من الدولة.

وقال صبحي: "على زين شرفنا، وإنجازه مثل محمد صلاح، فهو محترف والبطولة لها معنى كبير".

وكان علي زين قد حقق مع برشلونة، خماسية تاريخية هذا الموسم من خلال الفوز بكأس السوبر المحلي، وكأس ملك إسبانيا، والدوري الإسباني، وكأس سوبر كتالونيا، ودوري أبطال أوروبا.

المصدر: وكالات