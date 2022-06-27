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التونسي الخزري يخضع للفحص الطبي تمهيدا لانتقاله إلى مونبلييه

الرياضة

التونسي الخزري يخضع للفحص الطبي تمهيدا لانتقاله إلى مونبلييه
Legion-Media
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بات المهاجم التونسي الدولي وهبي الخزري على وشك الانتقال إلى صفوف مونبلييه الفرنسي قادما من سانت إتيان الهابط إلى مصاف أندية الدرجة الثانية كما أعلن رئيس الأول لوران نيكولان.

وقال نيكولان في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين "وهبي يخضع للفحص الطبي حاليا وسيتم الإعلان عن انضمامه (لمونبلييه) مساء اليوم (الاثنين) أو غدا".

وأضاف "بعده، سنبحث عن لاعبين أو ثلاثة نزولا عند رغبة المدرب".

ويملك الخزري (31)، خبرة طويلة في الملاعب الفرنسية، حيث خاض أول تجربة في صفوف باستيا النادي الذي شهد تكوينه، ثم دافع عن ألوان بوردو (2014-2016)، ثم رين (2017-2018)، وأخيرا سانت إتيان (2018-22).

كما لعب الخزري موسما واحدا في الدوري الإنجليزي في صفوف سندرلاند (2016-2017).

المصدر: أ ف ب

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