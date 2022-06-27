الملائكة مقابل المارينرز.. شجار جماعي وثماني عمليات طرد (فيديو)

نشب شجار جماعي بين لاعبي فريقي سياتل مارينرز ولوس أنجلوس أنجلز في إحدى مباريات دوري البيسبول الأمريكي للمنطقة الشمالية.

وبدأ الشجار بعد أن تعمد لاعب الملائكة أندرو فانتز ضرب الكرة عمدا نحو أرداف الخصم جيسي وينكر أثناء الإرسال.

ما أثار غضب وينكر الذي توجه نحو مقاعد احتياط الملائكة وبدأ بإلقاء الأشياء المتواجدة على الكراسي أرضا وإثارة الفوضى.

وأصدر الحكام تحذيرا للاعبي البيسبول، لكن ذلك لم يمنع لاعبي الفريقين من التورط في شجار جماعي.

وتمكن الحكام وعمال الملعب من فصل اللاعبين بعد أربع دقائق فقط من بدء المشاجرة.

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ونتيجة لذلك، تم طرد مدربي الفريقين وستة لاعبين.

وكان وينكر بعيدا عن الندم بشأن دوره في الشجار، لكنه قدم اعتذاره للجماهير بعد أن رصدته الكاميرات وهو يشير بحركة لا أخلاقية نحوهم وهو يغادر الملعب.

وحقق فريق أنجلز (الملائكة) في نهاية المباراة فوزا بنتيجة 2-1 .

المصدر: rsport.ria.ru