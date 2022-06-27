تشيلسي يعلن رحيل بيتر تشيك

أعلن تشيلسي، اليوم الاثنين، رحيل بيتر تشيك المستشار الفني للنادي اللندني، من منصبه، اعتبارا من 30 يونيو الجاري.

وأضاف البلوز في بيانه الرسمي: "منذ تعيينه قبل 3 سنوات، قدم تشيك، النصح والإرشاد بشأن جميع الأمور المتعلقة بكرة القدم وفي جميع أنحاء النادي، مع تعزيز الربط بين فرق الرجال والأكاديمية".

Petr Cech, Technical and Performance Advisor, will leave his role effective 30 June. — Chelsea FC (@ChelseaFC) June 27, 2022

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وقال تشيك: "فخور بأداء هذا الدور داخل تشيلسي على مدار السنوات الماضية، لكن أشعر أن الوقت مناسب للتنحي مع وجود مالك جديد للنادي".

وأضاف: "يسعدني أن تشيلسي أصبح الآن في وضع ممتاز مع الملاك الجدد، أثق في نجاحه المستقبلي داخل وخارج الملعب".

وأوضح تود بوهلي رئيس النادي: "بيتر تشيك عضو مهم في عائلة تشيلسي. نتفهم قراره بالابتعاد ونشكره على مساهماته كمستشار والتزامه تجاه النادي، نتمنى له التوفيق".

المصدر:"وكالات"