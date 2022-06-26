"بسيناريو جنوني".. الترجي ينتزع لقب بطل الدوري التونسي في الوقت القاتل.. فيديو

حسم نادي الترجي لقب بطل الدوري التونسي لكرة القدم، بطرقة درامية، إثر فوزه المتأخر على ضيفه اتحاد بن قردان (2-1) اليوم الأحد، في مباراة الجولة العاشرة والأخيرة من مرحلة التتويج.

وفاجأ المهاجم فخر الدين العوجي أصاحب الأرض بهدف سريع سجله في الدقيقة السادسة من انطلاق صافرة البداية.

ولكن الترجي عاد من بعيد، ورد الصاع صاعين بإحرازه هدفين متأخرين، الأول سجله المهاجم محمد علي بن حمودة عند الدقيقة 85، ومن ثم اقتنص المدافع الجزائري إلياس الشتي هدف الفوز في الوقت القاتل، بحلول الدقيقة السابعة المحتسبة بدلا من الزمن الضائع للقاء على الملعب الأولمبي حمادي العقربي، بمدينة رادس.

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الدوري التونسي 🇹🇳 |

هدف | الترجي الرياضي يسجل الهدف الثاني أمام اتحاد بن قردان في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني #قنوات_الكاسpic.twitter.com/DKqEZW2QqM — قنوات الكاس (@alkasschannel) June 26, 2022

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الدوري التونسي 🇹🇳 |

هدف | الترجي الرياضي يتمكن من إدراك التعادل أمام اتحاد بن قردان #قنوات_الكاسpic.twitter.com/srg3Pmn6Ms — قنوات الكاس (@alkasschannel) June 26, 2022

في المقابل، تعادل منافسه على اللقب الاتحاد المنستيري أمام مضيفه الصفاقسي بهدفين لكل منهما.

وحسم الترجي بذلك لقب بطل الدوري التونسي برصيد 24 نقطة، متفوقا بفارق نقطتين على وصيفه الاتحاد المنستيري.

وتوج الترجي بطلا للدوري التونسي للمرة السادسة على التوالي، والـ32 في تاريخه، موسعا الفارق إلى 19 لقبا بينه وبين وصيفه نادي الإفريقي، ويليهما النجم نادي الساحلي برصيد 10 ألقاب.

المصدر: وسائل إعلام