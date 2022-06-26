الميركاتو.. باريس سان جيرمان يقترب من إبرام أولى صفقاته

اقترب نادي باريس سان جيرمان بطل الفرنسي لكرة القدم، من حسم صفقته الأولى في موسم الانتقالات الصيفية الجارية، بالتعاقد مع الدولي البرتغالي ريناتو سانشيز، لاعب خط وسط نادي ليل.

وأشارت شبكة راديو "مونت كارلو" الفرنسية، إلى أن لويس كامبوس، المستشار الرياضي الجديد لنادي باريس سان جيرمان، يتفاوض بشكل مباشر مع مواطنه البرتغالي، سانشيز، وإذا نجحت المحادثات، فسيصبح اللاعب أول صفقة للويس كامبوس في النادي الباريسي.

ونوه المصدر أيضا، إلى أن باريس سان جيرمان نجح بشكل كبير في تغيير وجهة ريناتو سانشيز، الذي كان على أعتاب الانضمام إلى ميلان الإيطالي.

وذكرت أنه على الرغم من البداية الواعدة للاعب البرتغالي في مسيرته وانتقاله مقابل 35 مليون يورو من بنفيكا إلى بايرن ميونخ، وجد سانشيز نفسه معارا إلى سوانزي سيتي الإنجليزي لمدة موسم، لكنه أنعش مسيرته بقميص ليل، حيث كان لويس كامبوس وراء انضمامه للفريق الفرنسي قبل عامين.

المصدر: وسائل إعلام