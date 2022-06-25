الروسي توكوف يهزم الأمريكي محمد عبد الله بالضربة الفنية القاضية.. فيديو

فاز الروسي أناتولي توكوف على منافسه الأمريكي محمد عبد الله بالضربة الفنية القاضية، في النزال الذي جمعهما فجر اليوم السبت، ضمن بطولة "Bellator 282" للفنون القتالية المختلطة (MMA).

وأسقط توكوف منافسه محمد عبد الله على أرض الحلبة، وانهال عليه بوابل من الضربات القوية قبل أن يتدخل الحكم ويوقف المواجهة معلنا فوز المقاتل الروسي بالضربة الفنية القاضية في الجولة الأولى من النزال الذي أقيم في منطقة "Uncasville" بمدينة مونتفيل في ولاية كونيتيكت بالولايات المتحدة الأمريكية.

𝙈𝙖𝙙𝙚 𝙞𝙩 𝙡𝙤𝙤𝙠 𝙚𝙖𝙨𝙮 👀



Anatoly Tokov is on the best run of his career, with another 🔥 TKO victory.



The #Bellator282@MonsterEnergy Prelims, fueled by El Super Markets, are LIVE NOW on our YouTube channel.



👀 https://t.co/XHobWDyISkpic.twitter.com/ViwZhO2623 — BellatorMMA (@BellatorMMA) June 24, 2022

وحقق أناتولي توكوف (32 عاما) بذلك انتصاره السابع على التوالي ضمن بطولات "Bellator" والحادي والثلاثين خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل هزيمتين.

في المقابل، مني محمد عبد الله (36 عاما) بالهزيمة السادسة في مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 10 انتصارات.

المصدر: "championat.com"