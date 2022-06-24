في ظل أزمة غلطة سراي.. هل يعود مصطفى محمد إلى الزمالك؟

تحوم الشكوك حول استمرار المصري مصطفى محمد مع نادي غلطة سراي، الذي يلعب معه على سبيل الإعارة قادما من الزمالك، في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها الفريق التركي في الوقت الراهن.

وانضم مصطفى محمد (24 عاما) إلى صفوف غلطة سراي في يناير 2021، على سبيل الإعارة، وقام النادي التركي بتفعيل بند الشراء، وسيكون عليه دفع قيمة الصفقة في غضون أيام قليلة.

وبالرغم من الأزمة التي يعاني منها غلطة سراي، إلا أن نائب رئيسه إردن تيمور، قال إن ناديه سيدفع مستحقات الزمالك في موعدها، للحصول على خدمات محمد بشكل نهائي.

وأضاف في تصريحات نشرها موقع "فوتو ماك" التركي، بقوله "فعلنا بند شراء اللاعب في يناير، وسيتم الدفع مطلع شهر يوليو المقبل".

وأتم مشيدا بمصطفى محمد "هو لاعب شاب ويمتلك قدرات كبيرة للغاية"، علما بأن تقارير أفادت بدخول اللاعب دائرة اهتمامات عدد من الفرق الإيطالية والفرنسية.

المصدر: وكالات