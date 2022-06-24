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بطل مصارعة روسي ينقذ حياة 6 أشخاص من سيارة تلتهمها النيران

الرياضة

بطل مصارعة روسي ينقذ حياة 6 أشخاص من سيارة تلتهمها النيران
Sputnik
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أفادت الخدمة الصحفية لوزارة الرياضة في داغستان، بأن المدير الفني لفريق المصارعة الحرة للشباب في داغستان، أرسلانبك علييف، تمكن من إنقاذ 6 أشخاص من سيارة محترقة في موسكو.

ونقلت الخدمة الصحفية للوزارة عن علييف أنه في ساعة باكرة من الصباح سمع صوت اصطدام قوي فهرع إلى مكان الحادث، وبمجرد وصوله ورؤيته سيارة تحترق، سارع على الفور بسحب الركاب منها".

وبحسب الوزارة تمكن مدرب المصارعة الحرة من سحب 6 أشخاص وإنقاذهم من النيران التي كانت تلتهم السيارة، قبل أن تصل سيارة إسعاف لمكان الحادث.

أرسلانبيك علييف هو مدرب ولاعب سابق تحصل على ميداليات في روسيا وكذلك بطولة العالم، بعد الانتهاء من مسيرته الرياضية، تحول إلى التدريب، وأصبح يقود فريق شباب داغستان.

المصدر: نوفوستي

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