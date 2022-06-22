سائق روسي يرفع دعوى قضائية ضد فريق "هاس" الأمريكي

رفع السائق الروسي، نيكيتا مازيبين، دعوى قضائية ضد فريق "هاس" الأمريكي، المنافس في بطولة العالم لسباقات سيارات "فورمولا-1"، لعدم دفع راتبه خلال فترة إجراء الاختبارات قبل يدء الموسم.

وأشارت وكالة "تاس" التي نقلت الخبر عن ممثل السائق، إلى أن أنه "تم بالفعل تقديم المستندات إلى المحكمة".

وقام فريق "هاس" في 5 مارس الماضي، بفسخ عقده مع مازيبين عشية انطلاق الموسم الجديد لفورمولا-1، بسبب الوضع في أوكرانيا، والذي شهد أيضا إلغاء سباق جائزة روسيا الكبرى في سوتشي.

كما ألغى فريق "هاس" عقد الرعاية مع شركة الأسمدة الروسية "أورال-كالي"، التي تعود 81.47% من أسهمها منذ ديسمبر 2020 لشركة "أورال-خيم" التي يمتلكها دميتري مازيبين والد نيكيتا، وتم استبدال مازبين بكيفين ماغنوسين لموسم 2022.

وطالبت شركة "أورال-كالي" بإعادة أموال الرعاية من الفريق.

ولكن ممثلي فريق "هاس" أعلنوا في 14 أبريل، أنهم لا ينوون إعادة 13 مليون دولار إلى شركة "أورال-كالي"، والتي تم دفعها قبل بداية الموسم، كما طالب الشركة الروسية بتعويض قدره 8.6 مليون دولار، ولم يدفع لمازبين الراتب المستحق له عن عمله في اختبارات ما قبل الموسم 2022.

وأمضى نيكيتا مازبين، البالغ من العمر 23 عاما، موسمه الوحيد في الفورمولا-1 عام 2021 في صفوف فريق "هاس"، وأفضل نتيجة له كانت المركز الرابع عشر.

المصدر: "تاس"