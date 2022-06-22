رسميا.. إقالة المرأة "الحديدية" وتعيين المالك بوهلي رئيسا لتشلسي

تم تعيين الأميركي تود بوهلي مالك تشلسي رئيسا جديدا أيضا للنادي، خلفا لمواطنه بروس باك على أن يعمل كمدير رياضي مؤقت بعد أن أكد الـ"بلوز" الأربعاء رحيل مارينا غرانوفسكايا.

وتتنحى الكندية-الروسية غرانوفسكايا الملقبة بـ "المرأة الحديدية" عن دورها كجزء من التغيير الكبير الذي يحصل في أروقة ملعب ستامفورد بريدج، تاركة المهمة للمالك الجديد بوهلي لقيادة مفاوضات تشلسي في سوق الانتقالات.

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وانضمت جميع الشخصيات البارزة في ائتلاف بوهلي-كليرلايك كابيتال إلى مجلس إدارة تشلسي الجديد بعد شرائه من المالك السابق الروسي رومان أبراموفيتش.

وقال بوهلي في بيان: "بصفتنا أوصياء على نادي تشلسي، نبدأ الآن في تنفيذ رؤيتنا طويلة المدى وخطتنا للنادي، وخلق تجربة رائعة لمشجعيه الشغوفين والمخلصين، والاستمرار في المنافسة على أكبر الألقاب بما يتماشى مع تاريخ نادي تشلسي المتفاني".

وسيبدأ تشلسي الآن البحث عن مدير رياضي دائم بعد مغادرة غرانوفسكايا بعد ما يقرب من 20 عاما في ستامفورد بريدج، أصبحت خلالها إحدى أفضل المفاوضين في كرة القدم في عهد أبراموفيتش.

وقال تشلسي في بيان: "بوهلي سيعمل كمدير رياضي مؤقت حتى يعين النادي بديلا دائما، وذلك لمواصلة عمل النادي نحو أهدافه خلال فترة الانتقالات الحالية".

وستبقى غرانوفسكايا للعمل خلال النافذة الحالية للمساعدة في المرحلة الانتقالية.

ويستعد النادي اللندني لصيف محموم بالانتقالات. إذ أشارت تقارير إلى اقتراب المهاجم الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو من العودة إلى إنتر الايطالي بعد موسم مخيب في العاصمة الانجليزية.

ويرتبط النادي الذي احتل المركز الثالث في الدوري الموسم الماضي بالفرنسيين جول كونديه مدافع إشبيلية وعثمان ديمبيليه مهاجم برشلونة من الدوري الاسباني ورحيم إسترلينغ من غريمه مانشستر سيتي بطل إنجلترا.

المصدر: "أ ف ب"