سافونوف: قرار الفيفا بحق الأندية الروسية أمر متوقع

يرى وكيل أعمال لاعبي كرة القدم أليكسي سافونوف أن قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بالسماح للاعبين الأجانب تعليق العقود مع الأندية الروسية أمر متوقع.

ونشر الفيفا بيانا صحفيا أمس الثلاثاء جاء فيه أنه سيكون للاعبين والمدربين الأجانب الحق في تعليق عقود عملهم مع الأندية الروسية حتى 30 يونيو 2023.

وعلق سافونوف على الأمر في مقابلة اجراها مع RT: "لن أسمي ما حدث مأساة للأندية، الفيفا تصرف بشكل متوقع تماما، لطالما أثرت السياسة على الرياضة، وتتعرض روسيا للتضيق بشكل علني، بما في ذلك في كرة القدم".

وتابع: "هذا هو السبب في أن اللاعبين الأوروبيين نادرا ما يأتون إلينا الآن، لكن لا توجد مشاكل مع أمريكا اللاتينية، سيستمر لاعبوهم في توقيع العقود مع الأندية الروسية لكسب المال".

إقرأ المزيد

وأضاف: "لا أتوقع نزوحا جماعيا للاعبين، لنأخذ نادي كراسنودار كمثال، حيث غادر عدد من اللاعبين الأجانب، لكن الآن عاد بعضهم أمثال البرازيلي كايو و الكولومبي جون كوردوبا".

وأكمل: "إذا كنت لا تريد اللعب في روسيا، فانتقل إلى قبرص، لكن لن يوفر لك أحد مثل هذه الظروف المالية. على سبيل المثال، الإسباني غييرمو أباسكال الذي يدرب سبارتاك موسكو من الواضح أنه لن يتقاضى في حياته راتبا كما هو الحال في موسكو، المدرب الإسباني لن يهرب".

وقرر الاتحادان الدولي الـ"فيفا" والأوروبي الـ"يويفا" لكرة القدم، في نهاية شهر فبراير الماضي، استبعاد المنتخبات والأندية الروسية من المشاركة في جميع المسابقات على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

يذكر أن الموسم الجديد للدوري الروسي الممتاز بكرة القدم يبدأ يوم 15 من يوليو المقبل.

المصدر:RT