حسن شحاتة يتراجع عن تصريحاته بشأن محمد صلاح

تراجع حسن شحاتة، المدير الفني الأسبق للمنتخب المصري، عن تصريحاته ضد محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب الفراعنة، بعد تعرضه لهجوم شديد بسببها.

وقال شحاتة مساء الثلاثاء في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "أون تايم سبورتس1": "فوجئت باتهامي أنني قلت إن محمد صلاح لم يفعل شيئا لـ منتخب مصر، وهو ما لم يحدث".

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وتابع: " تحدثت في مداخلة هاتفية مع أحد البرامج أن المجاملة هي التي قادتنا للوضع الحالي، وكل ما قلته أنني سمعت أن التعاقد مع البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني السابق لمنتخب مصر كان عن طريق وكيل لاعبين ".



وأضاف: " قلت أن محمد صلاح هو نجم نجوم العالم، فكيف أقول في نفس الوقت أنه لم يقدم شيئا لمنتخب مصر؟".



وختم قائلا: "محمد صلاح يشرفنا في أوروبا وسيواصل تشريفنا فيما هو قادم، وعلينا أن نقف جميعا وراء المنتخب ونشجعه حتى يتمكن من تحقيق مايتمناه الشعب المصري".

المصدر: "وسائل إعلام مصرية"