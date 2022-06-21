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تونس.. استقالة رئيس النجم الساحلي بعد اعتداء من الجماهير بسبب تدهور نتائج الفريق

الرياضة

تونس.. استقالة رئيس النجم الساحلي بعد اعتداء من الجماهير بسبب تدهور نتائج الفريق
Gettyimages.ru
تونس.. استقالة رئيس النجم الساحلي بعد اعتداء من الجماهير بسبب تدهور نتائج الفريق
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أعلن فريق النجم الساحلي التونسي مساء الاثنين عن استقالة رئيس النادي ماهر القروي وذلك بمفعول فوري.

واستقال رئيس النادي ماهر القروي بعد الاعتداء عليه من قبل الجماهير لتدهور النتائج في الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم.

تونس.. استقالة رئيس النجم الساحلي بعد اعتداء من الجماهير بسبب تدهور نتائج الفريق

هذا، وتم عشية اليوم إيقاف تمارين النجم الساحلي بسبب ردة فعل الجماهير المحتجة على نتائج الفريق.

وغضب بعض جماهير النجم بلغ حد الاعتداء بالعنف على اللاعبين وحتى المسؤولين مما أدى إلى اتخاذ رئيس النجم ماهر القروي قرار الاستقالة بمعية نائبه توفيق الزهروني.

وخرج النجم الساحلي من الدور الأول لبطولة الكأس وتلاشت فرصه في نيل لقب الدوري، ولم يبق أمام الفريق سوى المنافسة على المركز الثالث المؤهل للمشاركة في كأس الاتحاد الإفريقي في الموسم المقبل.

جدير بالذكر أن النجم يحتل المركز الخامس وقبل الأخير برصيد 11 نقطة على بعد تسع نقاط من الترجي الرياضي المتصدر وسبع نقاط من الاتحاد المنستيري صاحب المركز الثاني، وذلك قبل جولتين من نهاية مرحلة التتويج بالدوري التونسي.

المصدر: RT + وكالات

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