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شاهد.. أنس جابر ترقص في الملعب وتغطس في الماء

الرياضة

شاهد.. أنس جابر ترقص في الملعب وتغطس في الماء
twitter/WTA
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احتفلت النجمة التونسية أنس جابر بتتويجها بلقب بطولة برلين للتنس، على حساب منافستها السويسرية بليندا بنتشيتش التي اضطرت للانسحاب من المباراة التي جرت بينهما أمس الأحد، بسبب الإصابة.

ونشر الحساب الرسمي لرابطة لاعبات التنس المحترفات "WTA" على موقع "تويتر" مقطع فيديو لأنس جابر بعد المباراة وهي ترقص في الملعب مع مجموعة من منظمي البطولة وجامعي الكرات ومراقبي الخط من لجنة التحكيم وغيرهم.

كما نشر حساب "WTA" مقطع فيديو آخر للنجمة التونسية وهي تغطس في الماء.

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أنس جابر ترتقي إلى مركز تاريخي في التصنيف العالمي
أنس جابر ترتقي إلى مركز تاريخي في التصنيف العالمي

وتقدمت أنس جابر، البالغة من العمر 27 عاما، لأول مرة في تاريخها إلى المركز الثالث في التصنيف العالمي الصادر اليوم الاثنين، برصيد 4340، وذلك بعد أن أحرزت اللقب الثالث لها، في مسيرتها الاحترافية حتى الآن، بعد الأول العام الماضي، في دورة برمنغهام الإنجليزية، والثاني في دورة مدريد.

المصدر: وكالات 

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