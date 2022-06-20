رومانو: بايرن ميونخ أنجز صفقة ماني وحدد موعد تقديمه

أكد الإيطالي فابريزيو رومانو خبير سوق الانتقالات في أوروبا اليوم الاثنين، اكتمال صفقة انتقال السنغالي ساديو ماني مهاجم ليفربول، إلى صفوف فريق بايرن ميونخ الألماني.

وكتب فابريزيو رومانو "تغريدة" عبر حسابه على موقع "تويتر" جاء فيها: "إن جميع أوراق الصفقة تم توقيعها بين ليفربول وبايرن ميونخ، صفقة ساديو ماني اكتملت وختمت. الصفقة مدتها ثلاث سنوات، اكتملت من جانب اللاعب".

twitter/FabrizioRomano

All paperworks signed between FC Bayern and Liverpool, Sadio Mané deal completed and sealed. Three year deal, completed on player side. 🔴🔒 #FCBayern



▪️ Medical checks on Tuesday.

▪️ Presentation on Wednesday.

▪️ €32m final fee plus add-ons.

▪️ Potential “package”, €41m. pic.twitter.com/JJ18fR3dDx — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 20, 2022

وأضاف أن ساديو ماني سيخضع للكشف الطبي، يوم غد الثلاثاء، على أن يتم تقديم المهاجم السنغالي، البالغ من العمر 30 عاما، كلاعب جديد في صفوف بايرن ميونخ يوم الأربعاء المقبل.

وكشف رومانو، أن الصفقة تمت مقابل 32 مليون يورو، بالإضافة إلى المتغيرات، لتصل قيمتها إلى 41 مليون يورو.

المصدر: وكالات