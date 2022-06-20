فينيسيوس يوافق على طلب شخصي لبيريز

أفادت تقارير صحفية، بأن البرازيلي فينيسيوس جونيور، جناح فريق ريال مدريد، وافق على طلب رئيس الفريق الملكي فلورنتينو بيريز، تجديد عقده مع النادي.

وينتهي عقد فينيسيوس جونيور، البالغ من العمر 21 عاما، مع نادي ريال مدريد في صيف 2024.

وكتب الإيطالي فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "سيوقع فينيسيوس جونيور على عقده الجديد مع ريال مدريد حتى عام 2027 في الأيام المقبلة".

وكان المهاجم البرازيلي يريد التوقيع مع ريال مدريد حتى 2026 فقط.

وأضاف الإيطالي: "سيوقع فينيسيوس مع الميرنغي لمدة موسم إضافي، بناء على طلب شخصي من فلورنتينو بيريز لتكون مدة العقد خمس سنوات".

واختتم رومانو: "طلب بيريز هذا الأمر لتجنب المشاكل المستقبلية، ووافق فينيسيوس عليه".

وقالت تقارير إسبانية إن إدارة ريال مدريد سترفع عقد فينيسيوس من 3 ملايين يورو، ليصل إلى 10 ملايين يورو بالموسم، ضمن أعلى الرواتب في الفريق.

المصدر: وكالات