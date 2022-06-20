رسميا.. المغربي نايف أكرد من الدوري الفرنسي إلى الإنجليزي

أعلن نادي وست هام يونايتد الإنجليزي لكرة القدم اليوم الاثنين، تعاقده بشكل رسمي مع الدولي المغربي نايف أكرد، قادما من نادي رين الفرنسي.

ونشر نادي وست هام "المطارق" عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" مقطع فيديو قدم من خلاله لاعبه الجديد نايف أكرد مدافع "أسود الأطلس" لجماهيره، معلقا عليه بالقول: "مرحبا بك في وست هام يونايتد".

وانضم نايف أكرد، البالغ من العمر 26 عاما، إلى صفوف "المطارق" بموجب عقد يمتد حتى عام 2027، وبحسب شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، فإن قيمة الصفقة بلغت 30 مليون جنيه إسترليني، إلى جانب الإضافات والحوافز.

twitter/WestHam

وخاض أكرد 31 مباراة في الدوري الفرنسي مع رين هذا الموسم وسجل هدفين.

وبدأ نايف أكرد مسيرته الاحترافية مع فريق الفتح الرباطي بإشراف المدرب الحالي لنادي الوداد البيضاوي وليد الركراكي، وبلغ معه المباراة النهائية لمسابقة الكأس المحلية عام 2015 وتوج بلقب الدوري عام 2016.

وفي 2018، انتقل إلى صفوف ديجون الفرنسي ولعب معه لمدة موسمين قبل أن يحط الرحال في رين صيف 2020، حيث دافع عن ألوانه في 66 مباراة سجل خلال 5 أهداف، بين عامي 2020 و2022.

كما دافع أكرد عن ألوان المنتخب المغربي في 25 مباراة، سجل خلالها هدفا واحدا.

المصدر: وكالات