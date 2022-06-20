لاعب مغربي يقترب من الدوري الإنجليزي

اقترب المغربي نايف أكرد، مدافع رين الفرنسي، من الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، خلال الموسم المقبل.

وكتب فابريزيو رومانو، خبير الانتقالات في أوروبا أن "وست هام مستعد للإعلان عن التعاقد مع نايف أكرد خلال الساعات المقبلة".



وأضاف عبر حسابه على موقع تويتر "وقع اللاعب أيضا على العقود، السبت الماضي، وتم الانتهاء من الكشف الطبي وسيصدر بيان النادي قريبا".

Nayef Aguerd joins West Ham on a permanent deal for £30m, here we go confirmed. West Ham have finally completed paperworks with Rennes and Aguerd’s contract is now also signed. ⚒️🤝 #WHUFC



Official statement on Monday after some twists but with West Ham always in control. pic.twitter.com/eLmK756uj5 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 18, 2022

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وختم رومانو: "سيحصل رين على رسوم قدرها 30 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى المتغيرات".

وشارك المدافع المغربي مع رين في 40 مباراة بمختلف البطولات خلال الموسم المنصرم، وأحرز 4 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.

ومثل نايف أكرد، منتخب المغرب في 19 مباراة، وهز الشباك مرة وحيدة.

ويجيد المدافع المغربي، في مركزي قلب الدفاع والظهير الأيسر.

المصدر:kooora