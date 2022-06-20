الاتحاد الدولي للزلاجات الجماعية يرفع مؤقتا حظر روسيا

قرر الاتحاد الدولي للزلاجات الجماعية، اليوم الاثنين، تعليق عقوبة الإيقاف المفروضة على روسيا لأسباب فنية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه من المقرر إعادة الحظر الشهر المقبل.

وقال أندرياس تراوتفيتر، رئيس الاتحاد الألماني للزلاجات الجماعية ونائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة، لمحطة (دويتشلاند فونك) الإذاعية الألمانية، الأحد "إن هذه الخطوة تأتي (لأسباب رسمية بحتة)".

إقرأ المزيد

وقررت اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للزلاجات الجماعية تعليق مشاركة روسيا في منافسات اللعبة في مطلع مارس الماضي في أعقاب العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

ورغم ذلك، وبعد مراجعة النظام الأساسي للاتحاد، تم منح أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد سلطة اتخاذ القرار بدلا من اللجنة التنفيذية.

وهناك حاجة الآن إلى أغلبية الثلثين في مؤتمر الجمعية العمومية للاتحاد المقرر بمدينة لوزان السويسرية في 13 يوليو المقبل، لتنفيذ القرار من جديد.

المصدر: "وكالات"