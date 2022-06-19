الاتحاد الدولي للسباحة يطلق "فئة مفتوحة" للمتحولين جنسيا

أعلن الكويتي حسين المسلم رئيس الاتحاد الدولي للسباحة اليوم الأحد عن توجه لإطلاق "فئة مفتوحة"، للسماح للرياضيين المتحولين جنسيا بالمنافسة في فئة منفصلة على مستوى النخبة.

ولكن هذا التجديد في قوانين الاتحاد الدولي للسباحة لن يسمح للعديد من الرياضيين المتحولين جنسيا بالمشاركة في المسابقات النسائية لفئة النخبة.

وقال المسلم في الكونغرس الاستثنائي للاتحاد الدولي "لا أريد أن يقال لأي رياضي إنه لا يستطيع المنافسة على أعلى مستوى"، مضيفا "سأشكل مجموعة عمل لإنشاء فئة مفتوحة في بطولاتنا. سنكون أول اتحاد يقوم بهذه الخطوة".

وكان المسلم يتحدث بعدما كشف الاتحاد الدولي للسباحة عن اعتماده سياسة الشمولية التي وافق عليها الأعضاء بعد ذلك.

وقال المدير التنفيذي للاتحاد الدولي للسباحة، برنت نوفيكي، إن الهيئة الناظمة للسباحة العالمية مصممة على أن تبقي الفصل في المنافسة بين الرجال والنساء.

وأضاف أن الاتحاد الدولي "يدرك أن بعض الأفراد قد لا يكونون قادرين على المنافسة في الفئة التي تتوافق بشكل أفضل مع جنسهم القانوني أو الهوية الجنسية".

وقال إنه بموجب القواعد، ستكون مسابقات الذكور مفتوحة أمام الجميع لكن "لا يمكن للرياضيين المتحولين جنسيا من الذكور إلى الإناث وللرياضيين ثنائيي الجنس التنافس في مسابقات السيدات أو تسجيل رقم قياسي عالمي، إلا إذا تمكنوا من إثبات أنهم لم يختبروا أي عنصر من عناصر البلوغ الذكري".

المصدر: أ ف ب