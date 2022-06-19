 
مباشر

الأولمبي السعودي يهزم أوزبكستان بثنائية ويتوج بكأس آسيا (فيديو)

الرياضة

الأولمبي السعودي يهزم أوزبكستان بثنائية ويتوج بكأس آسيا (فيديو)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t9g7

توج المنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم بلقب كأس آسيا لتحت 23 عاما، بعد تخطيه نظيره صاحب الضيافة منتخب أوزبكستان في المباراة النهائية 2-0 اليوم الأحد.

وسجل ثنائية الأخضر السعودي، أحمد الغامدي في الدقيقة 48، وفراس البريكان في الدقيقة 74.

وهذا اللقب هو الأول للمنتخب السعودي في هذه البطولة بعدما بلغ النهائي مرتين من قبل وذلك في النسخة الأولى عام 2013 في عمان، وفي النسخة الرابعة عام 2020 في تايلاند.

في المقابل، سبق المنتخب الأوزبكي التتويج باللقب القاري خلال النسخة الثالثة عام 2018 في الصين، عندما تغلب في المباراة النهائية على فيتنام.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا