الأولمبي السعودي يهزم أوزبكستان بثنائية ويتوج بكأس آسيا (فيديو)

توج المنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم بلقب كأس آسيا لتحت 23 عاما، بعد تخطيه نظيره صاحب الضيافة منتخب أوزبكستان في المباراة النهائية 2-0 اليوم الأحد.

وسجل ثنائية الأخضر السعودي، أحمد الغامدي في الدقيقة 48، وفراس البريكان في الدقيقة 74.

أوزبكستان 0 × 2 السعودية | اهداف اللقاء بصوت عصام الشوالي FHD ⚽️🎥 "



رسمياً | المنتخب السعودي بطلاً لكاس اسيا تحت 23 سنة للمرة الاولي في تاريخه 🔥 pic.twitter.com/dUY79GRLuN — 🖤y 💛 (@yasr06006819) June 19, 2022

وهذا اللقب هو الأول للمنتخب السعودي في هذه البطولة بعدما بلغ النهائي مرتين من قبل وذلك في النسخة الأولى عام 2013 في عمان، وفي النسخة الرابعة عام 2020 في تايلاند.

في المقابل، سبق المنتخب الأوزبكي التتويج باللقب القاري خلال النسخة الثالثة عام 2018 في الصين، عندما تغلب في المباراة النهائية على فيتنام.

المصدر: وكالات