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ليفربول يبرم ثالث صفقاته استعدادا للموسم الجديد

الرياضة

ليفربول يبرم ثالث صفقاته استعدادا للموسم الجديد
Legion-Media
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تعاقد نادي ليفربول مع مدافع منتخب اسكتلندا تحت 21 عاما، كالفين رامزي، قادما من نادي أبردين، اليوم الأحد، ليلعب كاحتياطي للظهير الأيمن ترينت ألكسندر أرنولد.

وانضم رامزي البالغ من العمر 18 عاما، والذي لم يلعب لمنتخب اسكتلندا الأول، مقابل مبلغ 4.2 مليون جنيه إسترليني.

ولعب رامزي مباراته الأولى مع فريق أبردين في مارس من العام الماضي فقط، وشارك في 39 مباراة مع الفريق في دوري الدرجة الأولى باسكتلندا، حيث قدم تسع تمريرات حاسمة وسجل هدفا واحدا.

وسيكون رامزي لاعبا احتياطيا لنجم ليفربول، أرنولد في الموسم المقبل، وقد يلعب أساسيا في بعض المباريات.

ورامزي هو ثالث صفقة لليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد وصول مهاجم منتخب أوروغواي، داروين نونيز قادما من بنفيكا، ولاعب الوسط البرتغالي فابيو كارفالو من بورتو.

المصدر: أ ب 

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